Dirljivo svedočenje Nataše Žmiro obeležilo je jučerašnji nastavak suđenja u Kantonalnom sudu u Mostaru u predmetu protiv Đenana Đozlića (46), optuženog za ubistvo svoje partnerke Ines Žmiro (39).

Podsećamo, ubistvo se dogodilo 2. decembra prošle godine u Mostaru u stanu u Bulevaru narodne revolucije gde su zajedno živeli.

Svedočila je uz podršku stručnjaka za pomoć svedocima, a nekoliko puta, dok je govorila skoro sat vremena, u sudnici su se iz publike mogle čuti suze.

Sve je eskaliralo

Opisala je svoju ćerku Ines kao veselu, slatku, vrednu, uvek spremnu da pomogne drugima. Godinama je živela u Danskoj, gde je cela porodica našla utočište zbog rata u Mostaru, a oko godinu i po dana pre kobnog događaja vratila se u svoj grad, kako je rekla njena majka, jer je imala plan da izdaje stanove, kao i kuću u Hodbini koju je kupila sa Đenanom Đozlić, sestrom optuženog, koja joj je bila prijateljica više od 20 godina.

Svedok je rekla da zna da je Đozlić, dok je živeo u Danskoj, bio oženjen, u čemu je jedno vreme bilo trenja i da je sve eskaliralo u Mostaru, kada je u istom stanu pucao na svoju tadašnju suprugu.

Na pitanje kantonalne tužiteljke Tužilaštva HNK, koja zastupa optužnicu, Lorene Muse Šimić, šta njihova porodica misli o vezi između Ines i Đenane, rekla je da niko od njih nije bio za to.

- Znalo se da je koristio drogu, steroide, znalo se da je bio nasilan ne samo prema bivšoj ženi, već i prema drugima u Danskoj... Niko nije bio srećan što je imao vezu sa njim, samo sam ja ostala u kontaktu sa njom i Đenom, jer kao majka nisam mogla da okrenem glavu od svog deteta - rekla je kroz suze.

Nastavila je pričom o saznanju kako je njenu ćerka Đozlić udario na javnom mestu, u restoranu, čemu je prisustvovao i njihov rođak, nakon čega joj je rekao da to ne trpi. Rekla je da pretpostavlja da njena ćerka ne može da prekine vezu zbog sramote, ali i zato što se, rekla je, na neki način, plašila za svoju porodicu.

Na dan tragičnog događaja, cela porodica je bila u Mostaru u stanu na Bulevaru nedaleko od Đozlićevog, a uveče je zazvonio telefon.

- Poziv je bio sa Ineskinog broja. Htela sam da kažem zašto se nisi ranije javila, ali sam čula Đenana kako kaže: "Ineska se upucala". Nisam mogla da razumem, oduzela sam se. Nakon što je spustio slušalicu, pozvala sam ga, a on je rekao: "Dođi odmah"... Otrčala sam tamo, ispred ulaza je stajao stariji čovek - rekla je.

Nije otvorio vrata

Rekla je da Đenan nije otvorio vrata, pa ga je pozvala da otvori.

- Kada su se vrata stana otvorila, videla sam Ines kako leži u hodniku, noge su joj bile u kuhinji, a trup u hodniku. Prišla sam joj i odmah videla rupu u stomaku... Đenan je samo sedeo u dnevnoj sobi i samo je rekao: "Nisam ja, Nataša, Bendžamina mi moga", to mu je sin... Imala je modre usne, bila je hladna na dodir, pitala sam je: "Sine, šta si uradila?", rekla je: "Nisam ja, mama, on je" - jecajući je rekla Nataša Žmiro.

Nije zvao pomoć

Naglasila je da Đozlić nije zvao pomoć, već je u jednom trenutku kucao na telefonu, pokušavajući da objavi priču na društvenim mrežama kako bi izgledala kao njeno oproštajno pismo, ili da je izvršila samoubistvo.

- U tom trenutku Ines mi kaže: "Mama, boli me". To je poslednje što mi je rekla. Tada je došla hitna pomoć - rekla je Žmiro kroz suze.