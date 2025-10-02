UŽAS KOD VIŠEGRADA: Poginule dve žene, vozilo sletelo u kanjon!
Dve žene su poginule u saobraćajnoj nesreći kod Višegrada, gde je vozilo reno sletelo u kanjon. U ovom udesu povređen je vozač, koji je prevezen u Dom zdravlja Višegrad.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u 12:35 sati na magistralnom putu Višegrad - Vardište, mestu u Oplave, opština Višegrad. Kako saznaju "Nezavisne novine", posle nesreće je doktor mrtvozornik utvrdio smrt dve osobe.
- U pitanju su dve ženske osobe, koje su bile suvozač i putnik u vozilu - potvrdio je izvor.
Iz Policijske uprave Foča su rekli da uviđajem, koji je u toku, rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
Oglasili su se i iz Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS), i potvrdili obustavu saobraćaja na ovoj deonici.
- Saobraćaj je potpuno obustavljen na magistralnom putu MI-114 Višegrad - Vardište u mestu Oplava, zbog teške saobraćajne nezgode. Policijski uviđaj je u toku - naveli su iz AMS RS.