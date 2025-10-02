Slušaj vest

Dve žene su poginule u saobraćajnoj nesreći kod Višegrada, gde je vozilo reno sletelo u kanjon. U ovom udesu povređen je vozač, koji je prevezen u Dom zdravlja Višegrad.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u 12:35 sati na magistralnom putu Višegrad - Vardište, mestu u Oplave, opština Višegrad. Kako saznaju "Nezavisne novine", posle nesreće je doktor mrtvozornik utvrdio smrt dve osobe.

- U pitanju su dve ženske osobe, koje su bile suvozač i putnik u vozilu - potvrdio je izvor.

Iz Policijske uprave Foča su rekli da uviđajem, koji je u toku, rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Oglasili su se i iz Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS), i potvrdili obustavu saobraćaja na ovoj deonici.