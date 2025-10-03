Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru pogodio je područje kod Bugojna u BiH, a osetio se i kod Zenice, Livna i Kiseljaka.
TRESLA SE BIH
JAK ZEMLJOTRES POGODIO SINOĆ BIH! Epicentar kod Bugojna, a osetio se i dalje!
Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je sinoć područje Bugojna.
Kako je objavio Kliks, potres se dogodio u 23:40 časova i registrovan je sedam kilometara od Bugojna, na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema informacija o povređenim osobama ili materijalnoj šteti.
Kako je navedeno, podrhtavanje tla osetilo se i kod Zenice, Livna i Kiseljaka.
