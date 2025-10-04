Slušaj vest

Policija i pripadnici Civilne zaštite pretražuju teren u kanjonu reke Rzav kod Višegradanakon dojave da je automobil sleteo sa puta.

Pripadnici Policijske uprave Foča i Civilne zaštite Republike Srpske od 9:25 časova započeli su pretragu terena u mestu Oplave na putu Vardište - Dobrun.

Portparol Policijske uprave Foča Svjetlana Govedarica izjavila je Srni da je akcije započeta nakon dojave da je vozilo sletjelo sa puta.

"Na osnovu do sada prikupljenih informacija postoji sumnja da se u vozilu nalazilo više lica. Ekipe su na terenu i pretražuju kanjon kako bi pronašle vozilo i eventualno povređena lica", navela je Govedarica.

Ona je dodala da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim novim detaljima.