Srpska državljanka (38) je stradala u nesreći koja se dogodila na putu Vardište-Dobrun kod Višegrada, kada je njeno vozilo sletelo u reku Rzav.
TRAGEDIJA NA PUTU KOD VIŠEGRADA
TELO SRPSKE DRŽAVLJANKE (38) IZVUČENO IZ RZAVA! Automobilom sletela u reku, za njom tragali satima!
Slušaj vest
Iz kanjona reke Rzav u mestu Oplave kod Višegradaizvučeno je telo ženske osobe koja je stradala nakon što je automobil sleteo sa puta u kanjon.
Civilna zaštita RS i policija iz Foče od devet sati su pretraživali ovaj nepristupačan teren na mestu gde se dogodila nesreća na putu Vardište-Dobrun.
Akcija je započela nakon dojave da je vozilo sletelo sa puta, a kako nezvanično saznaje Klix u vozilu se nalazila jedna ženska osoba, iz Srbije.
Kako je ranije javljeno, nakon što je njen automobil probio zaštitnu ogradu na mostu, nastradala je 38-godišnja A. P. iz Uvca.
Na ovoj deonici i pre dva dana došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su dve putnice poginule, kada je automobil sleteo sa puta.
(Kurir.rs/Klix/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši