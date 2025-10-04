Slušaj vest

Iz kanjona reke Rzav u mestu Oplave kod Višegradaizvučeno je telo ženske osobe koja je stradala nakon što je automobil sleteo sa puta u kanjon.

Civilna zaštita RS i policija iz Foče od devet sati su pretraživali ovaj nepristupačan teren na mestu gde se dogodila nesreća na putu Vardište-Dobrun.

Akcija je započela nakon dojave da je vozilo sletelo sa puta, a kako nezvanično saznaje Klix u vozilu se nalazila jedna ženska osoba, iz Srbije.

Kako je ranije javljeno, nakon što je njen automobil probio zaštitnu ogradu na mostu, nastradala je 38-godišnja A. P. iz Uvca.

Na ovoj deonici i pre dva dana došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su dve putnice poginule, kada je automobil sleteo sa puta.

(Kurir.rs/Klix/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaUŽAS KOD VIŠEGRADA! Vozilo sletelo u kanjon reke Rzav, u toku je potraga!
17508457531607790022arilje-rzav-cistiji-od-mora-fotorina3.jpg
Bosna i HercegovinaUŽAS KOD VIŠEGRADA: Poginule dve žene, vozilo sletelo u kanjon!
bosanska-policija-foto-profimedia.jpg
Bosna i HercegovinaMUŠKARAC ISKASAPIO ROĐAKA SEKIROM: Podignuta optužnica, oštećeni završio u bolnici
avaz.jpg
Bosna i HercegovinaVELIKI POŽAR U OKOLINI VIŠEGRADA: Gust dim se nadvija nad gradom! (VIDEO)
455.jpg