Na manifestaciji "Dani tikve" u Istočnom Novom Sarajevu nagradu od 200 KM (nešto manje od 100 evra) dobio je Milanko Stanojević iz Foče za uzgojenu tikvu tešku 57,9 kilograma.

Sojki Beribaka iz Istočne Ilidže pripala je nagrada za najmanju tikvu čija težina je iznosila nekoliko grama, dok je Rabija Keserović iz Zavidovića dobila nagradu za najlepšu tikvu.

Rosanda Mićić, predsednik Udruženja "Probudi se" koje je organizovalo ovu manifestaciju, rekla je da je ova godina bila sušna, tako da nije iznenađenje težina najveće tikve, podsetivši da je prošle godina ona iznosila 80,6 kilograma, dok je rekordna tikva manifestacije težila 82 kilograma, prenosi Srna.

"Sve su ovo patuljci u odnosu na tikve koje pobeđuju na 'Danima ludaje' u Kikindi, a uzgajaju se u Mađarskoj i ove godine najteža tikva na toj manifestaciji bila je teška 836 kilograma, dok je u Americi ona težila 1,5 tona", rekla je Mićićeva novinarima.

Ona je navela da će seme najveće tikve biti podeljeno u proleće, te dodala da se i na taj način promoviše uzgoj tikve.