Slušaj vest

Vozač automobila je poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Doboj-Tuzla u mestu Donja Orahovica, kada je vozilom sleteo s kolovoza, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros 5. oktobra oko 4:30 časova, a smrt vozača konstatovao je lekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Saobraćaj na magistralnom putu Doboj-Tuzla bio je obustavljen za vreme uviđaja i odvijao se alternativnim pravcem, a normalizovan je u 9:05 časova.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTELO SRPSKE DRŽAVLJANKE (38) IZVUČENO IZ RZAVA! Automobilom sletela u reku, za njom tragali satima!
puls clean.01_40_44_16.Still003.jpg
Bosna i HercegovinaUŽAS KOD VIŠEGRADA! Vozilo sletelo u kanjon reke Rzav, u toku je potraga!
17508457531607790022arilje-rzav-cistiji-od-mora-fotorina3.jpg
Bosna i HercegovinaJAK ZEMLJOTRES POGODIO SINOĆ BIH! Epicentar kod Bugojna, a osetio se i dalje!
selo1.jpg
Bosna i HercegovinaUŽAS KOD VIŠEGRADA: Poginule dve žene, vozilo sletelo u kanjon!
bosanska-policija-foto-profimedia.jpg