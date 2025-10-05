Slušaj vest

Vozač automobila je poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Doboj-Tuzla u mestu Donja Orahovica, kada je vozilom sleteo s kolovoza, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros 5. oktobra oko 4:30 časova, a smrt vozača konstatovao je lekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.