Majka i beba, poreklom iz Bosne i Hercegovine, poginule su u stravičnoj nesreći na auto-putu A3, između Velgurga i Parsberga, dok su otac i trogodišnje dete hitno prevezeni u bolnicu. 

Do nesreće je došlo kada je automobil u kom je bila porodica poreklom iz Bosne i Hercegovina, sleteo s puta

- U početku je situacija bila potpuno nejasna, pa je na teret upućen veliki broj ekipa hitnih službi - izjavio je Hans Rejtel, portparol Crvenog krsta u okrugu Nojmarkt u Nemačkoj.

Kada su lekari stigli na mesto saobraćajne nesreće, automobil je bio uništen i nalazio se u jarku pored puta. U njemu je bila porodica sa dvoje male dece, piše portal "GPMaljevac".

Slučajno se na suprotnoj strani autoputa nalazila ekipa policije koja je odmah pritekla u pomoć.

- Zajedno s nekoliko prolaznika su pokušali da reanimiraju povređene - dodao je Rejtel.

Uprkos naporima lekara, majka i beba su podlegle povredama.

Kako piše "Crna Hronika", otac i devojčica (3) su hitno prevezeni u bolnicu i nalaze se van životne opasnosti.

Kurir.rs/Crna hronika, GP Maljevac

