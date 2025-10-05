Slušaj vest

Još jedan zemljotres pogodio je region BiH u nedelju popodne, sa epicentrom u Bugojnu.

Zemljotres se dogodio u 14.33 časova, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Građani su putem aplikacije i mreže LastQuake prijavili kratkotrajno podrhtavanje tla, a izveštaj je stigao iz Bugojna, kao i drugih mesta u centralnoj Bosni i Hercegovini. EMSC navodi da se radilo o automatskoj detekciji na osnovu izveštaja stanovništva, i da su očevici prijavili zemljotres gotovo odmah nakon što se osetio.

U vreme objavljivanja nema zvaničnih seizmičkih podataka o jačini i dubini zemljotresa, ali prema početnim procenama, bio je to zemljotres magnitude oko 3,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u blizini Bugojna.

Trenutno nema informacija o mogućoj šteti ili povređenima.

Kurir.rs/Nezavisne

