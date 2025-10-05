Građani su putem aplikacije i mreže LastQuake prijavili kratkotrajno podrhtavanje tla, a izveštaj je stigao iz Bugojna, kao i drugih mesta u centralnoj Bosni i Hercegovini. EMSC navodi da se radilo o automatskoj detekciji na osnovu izveštaja stanovništva, i da su očevici prijavili zemljotres gotovo odmah nakon što se osetio.