ZEMLJOTRES U BIH! Potres sa epicentrom u Bugojnu: Građani prijavljuju podrhtavanje tla
Još jedan zemljotres pogodio je region BiH u nedelju popodne, sa epicentrom u Bugojnu.
Zemljotres se dogodio u 14.33 časova, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).
Građani su putem aplikacije i mreže LastQuake prijavili kratkotrajno podrhtavanje tla, a izveštaj je stigao iz Bugojna, kao i drugih mesta u centralnoj Bosni i Hercegovini. EMSC navodi da se radilo o automatskoj detekciji na osnovu izveštaja stanovništva, i da su očevici prijavili zemljotres gotovo odmah nakon što se osetio.
U vreme objavljivanja nema zvaničnih seizmičkih podataka o jačini i dubini zemljotresa, ali prema početnim procenama, bio je to zemljotres magnitude oko 3,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u blizini Bugojna.
Trenutno nema informacija o mogućoj šteti ili povređenima.
