- Sa dubokom tugom i iskrenom boli primili smo vest da je danas, usled posledica teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na deonici puta Vrtoče - Krnjeuša, preminuo naš sugrađanin, devetnaestogodišnji Mirel Demirović - napisao je na svom Facebooku, Mahmut Jukić, načelnik Bosanskog Petrovca.

Jukić je istakao da je Mirel bio dio zajednice, dečak grada i da je njegova prerana smrt duboko potresla sve.

- U ime Opštine Bosanski Petrovac, kao i u svoje lično ime, izražavam najdublje i najiskrenije saučešće porodici Mirela Demirovića. Molimo Svevišnjeg da njegovoj porodici podari snagu, smirenost i utehu u ovim najtežim trenucima. Naša zajednica i dalje stoji uz porodicu, prijatelje i sve koji tuguju zbog gubitka dva mlada života koja su prerano ugašena - napisao je Jukić.

Podsećamo, u toj nesreći poginuo je i Filip Plotan (17) učenik Mešovite srednje škole u tom mestu, a četiri osobe su bile teško povređene.