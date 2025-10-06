Slušaj vest

Stranke vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dogovorile su danas da izlaze na prevremene predsedničke izbore, a zajednički kandidat će biti Siniša Karan ispred SNSD-a.

Milorad Dodik je rekao da je Republici Srpskoj potreban čovek koji poznaje ustavno pravo, a to je profesor Siniša Karan.

"Siniša je moj prijatelj, znam ga dugo, veoma ga cenim, na bazi njegovih stavova ja sam formirao javne stavove, bio je predsednik referendumske komisije kada niko nije smeo, prošao je kroz progon jer je patriota i čovek", rekao je Dodik.

Milorad Dodik Foto: Petar Aleksić

Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da će predsednici političkih partija činiti Izborni štab.

"Dogovorili smo da se održi referendum i da se održi sednica Narodne skupštine, jer je neophodno da razmatra to pitanje", rekao je Dodik posle sastanka lidera vladajuće koalicije.

On je naveo da će referendum ostati sa istim pitanjem o Kristijanu Šmitu i Sudu BiH, ali je naglasio da će otvoriti mogućnost da se Bošnjaci i dalje žale.

Ako Bošnjaci nastave sa stalnim žalbama, Dodik je istakao da će referendum verovatno biti održan 9. januara.

Siniša Karan Foto: Printskrin Youtube

Dodik je naveo da je CIK BiH nezakonito formiran ii pojasnio da je predsednica te komisije rekla da će organizovati desetinu izbornih mesta u Federaciji i da će to biti dovoljno.

"Njima je važna destabilizacija Republike Srpske zato su udarili na najjaču političku ličnost, predsednika. Moja uloga je bila da sačuvam stabilnost", rekao je Dodik. Pojasnio je da su pretili da će izabrati nekoga i na silu ga uvoditi, a onda će, kako kaže, zapadnjaci reći da se mora to uraditi.