Policijski službenici bh. Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros sprovode akciju na području Bihaća.
Bosna i Hercegovina
VELIKA AKCIJA SIPA-a U BIHAĆU: Pretresi na više lokacija, uhapšena jedna osoba
Slušaj vest
Iz SIPA-e započeta je operativna akcija.
- U toku dana ćemo imati više informacija. Obzirom da su kolege na terenu ne možemo davati detalje – kratko je rekla Jelena Miovčić, portparolka SIPA-e.
Nezvanično saznajemo da se vrše pretresi na više lokacija.
Prema nezvaničnim informacijama, uhapšena je jedna osoba.
Kurir.rs/Avaz
Reaguj
Komentariši