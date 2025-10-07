Slušaj vest

Iz SIPA-e započeta je operativna akcija.

- U toku dana ćemo imati više informacija. Obzirom da su kolege na terenu ne možemo davati detalje – kratko je rekla Jelena Miovčić, portparolka SIPA-e.

Nezvanično saznajemo da se vrše pretresi na više lokacija.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšena je jedna osoba.

Kurir.rs/Avaz

