Na autoputu A3 između Velburga i Parsberga, automobil u kojem je bila porodica poreklom iz Bosne i Hercegovine je sleteo sa puta usled čega su na licu mesta poginule majka i beba, dok su otac i trogodišnje dete hitno prevezeni u bolnicu.

Prema informacijama nemačke policije, porodica iz BiH se vraćala s puta kada je automobil, usled obilne kiše sleteo s puta i završio u jarku pored autoputa.

Majka (32) i njeno tek rođeno dete poginuli su na mestu. Otac i trogodišnja devojčica zadobili su povrede, ali su, prema rečima lekara, van životne opasnosti. Porodica je poreklom iz Gračanice.

U tragičnoj nesreći život su izgubili Hanka O. i njena tek rođena beba Adian, dok su trogodišnja devojčica Zara i otac Amin preživeli tragediju.

"Rodbino, prijatelji, poznanici, pišem vam sa velikom tugom i bolom u srcu. Kao što svi već znate, moja voljena Hanka i naša tek rođena beba, naš Adian, su prema Alahovoj volji i odredbi preselili na bolji svet, svome Gospodaru.

Bol i tuga za mojim voljenima su neizmerni i nikada neće prestati. Dragi Alah je sačuvao i ostavio našu Zaru sa mnom, koja mi daje snagu da nastavim dalje da se borim i ispunim sve ono što smo moja draga Hanka i ja zajedno planirali.

Tuga i bol su ogromni, i svaka vaša poruka i reč mi mnogo znače. Mojoj Hanki i našem sinu Adianu, neka dragi Alah podari sve blagodati dženeta, a našim porodicama i meni sabura u ovim preteškim danima," napisao je slomljeni otac na Fejsbuku.