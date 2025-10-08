Slušaj vest

Incident se dogodio uveče oko 22 sata, a policajac je u tom trenutku bio na zadatku.

Policiji u Gornjem Vakufu je prijavljeno porodično nasilje, a kada su stigli na teren, situacija se zakomplikovala.

Napadač je otvorio vatru prilikom čega je ranio policajaca, ali i svog sina.

Zatim je pucao u sebe.

Prema prvim informacijama, svi su preživeli.

Kurir.rs/Klix

