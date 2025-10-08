U Gornjem Vakufu sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je povređeno više osoba, a među njima i policajac.
UPUCAO POLICAJCA I SINA, PA OKRENUO ORUŽJE KA SEBI: Horor u BiH, objavljeni detalji KRVOPROLIĆA! "Situacija se zakomplikovala"
Incident se dogodio uveče oko 22 sata, a policajac je u tom trenutku bio na zadatku.
Policiji u Gornjem Vakufu je prijavljeno porodično nasilje, a kada su stigli na teren, situacija se zakomplikovala.
Napadač je otvorio vatru prilikom čega je ranio policajaca, ali i svog sina.
Zatim je pucao u sebe.
Prema prvim informacijama, svi su preživeli.
Kurir.rs/Klix
