Pretresi su, kako RTRS saznaje, u Central park hotelu u Trebinju, pod lupom je i stan vlasnika tog hotela i turističke agencije koje su sarađivale sa njim, a izuteta je dokumentacija o poslovanju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oglasio se jutros o toj akciji navodeći da su pretresi na više lokacija radi dokazivanja krivičnih dela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i utaja poreza i doprinosa jednog privrednog društva.

Kurir.rs/Fonet

