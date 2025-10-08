Policija Republike Srpske od jutros, zbog mogućih zloupotreba službenih položaja, pretresa osam lokacija u Trebinju i jednu u Bileći, javlja RTRS.
Bosna i Hercegovina
PRETRESI U TREBINJU I BILEĆI: Policija Republike Srpske na nogama, ovo je razlog
Slušaj vest
Pretresi su, kako RTRS saznaje, u Central park hotelu u Trebinju, pod lupom je i stan vlasnika tog hotela i turističke agencije koje su sarađivale sa njim, a izuteta je dokumentacija o poslovanju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oglasio se jutros o toj akciji navodeći da su pretresi na više lokacija radi dokazivanja krivičnih dela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i utaja poreza i doprinosa jednog privrednog društva.
Kurir.rs/Fonet
Reaguj
Komentariši