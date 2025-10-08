Slušaj vest

Potpredsednik Republike Srpske (RS) iz bošnjačkog naroda Ćamil Duraković podneo je prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (BiH) zbog murala Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske RS osuđenom na doživotni zatvor u Hagu, oslikanom u centru Banjaluke.

"Podneo sam krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH za NN osobu i za odgovornu osobu, gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je u javnom nastupu rekao da neće ukloniti taj mural", izjavio je Duraković novinskoj agenciji Fena.

camil-durakovic.jpg
Ćamil Duraković Foto: Nemanja Pančić

Naveo je da Tužilaštvo BiH sada treba da primeni odredbe Krivičnog zakona BiH, prema kojem se negiranje genocida, ratnih zločina i veličanje osoba osuđenih za ratne zločine definiše kao krivično delo.

"Krivični zakon je eksplicitan u tome da je čak i postavljanje murala i veličanje ratnih zločanaca krivično delo. Osnova apsolutno ima, tako da ostaje da vidimo šta će se desiti po tom pitanju", kazao je Duraković.

101 Beta .jpg
Draško Stanivuković Foto: Ministarstvo Odbrane RS

Napomenuo je da je mural oslikan na objektu gde se nalazi javna narodna kuhinja.

(Kurir.rs/Beta)

