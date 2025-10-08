DURAKOVIĆ PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG MURALA MLADIĆU: Odnosi se na NN lice i gradonačelnika Banjaluke Stanivukovića, koji je rekao da ga neće ukloniti
Potpredsednik Republike Srpske (RS) iz bošnjačkog naroda Ćamil Duraković podneo je prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (BiH) zbog murala Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske RS osuđenom na doživotni zatvor u Hagu, oslikanom u centru Banjaluke.
"Podneo sam krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH za NN osobu i za odgovornu osobu, gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji je u javnom nastupu rekao da neće ukloniti taj mural", izjavio je Duraković novinskoj agenciji Fena.
Naveo je da Tužilaštvo BiH sada treba da primeni odredbe Krivičnog zakona BiH, prema kojem se negiranje genocida, ratnih zločina i veličanje osoba osuđenih za ratne zločine definiše kao krivično delo.
"Krivični zakon je eksplicitan u tome da je čak i postavljanje murala i veličanje ratnih zločanaca krivično delo. Osnova apsolutno ima, tako da ostaje da vidimo šta će se desiti po tom pitanju", kazao je Duraković.
Napomenuo je da je mural oslikan na objektu gde se nalazi javna narodna kuhinja.
