Prema saopštenju policije, M. D. iz Banjaluke je na javnom mestu pokazivalo polni organ, a potom se oglušilo o zakonito izdato naređenje policijskih službenika.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica M. D. utvrđeno je prisustvo od 1,66 promila alkohola u organizmu. O svemu navedenom obavešten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci - Odeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.

On se sumnjiči zbog prekršaja iz članova 9. (Vršenje fizioloških potreba i pokazivanje polnog organa) i 24. (Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija) Zakona o javnom redu i miru RS.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

