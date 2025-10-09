Slušaj vest

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštio je da je uhapšen muškarac koji je ukrao humanitarnu pomoć u dvorištu zgrade organizacije Pomozi.ba.

Podsećamo, Pomozi.ba je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem se vide dvojica muškaraca kako kradu stvari koje su građani donirali za ugroženo stanovništvo.

Katica je u objavi naveo da su Uprava policije MUP-a KS i policijski službenici PU Novo Sarajevo 7. oktobra u 11.30 uhapsili muškarca inicijala M. A. (36), rođenog u Sarajevu, gde je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo krađa, a na štetu pravnog lica Pomozi.ba.

"Izvršenim pretresom prostorija koje imenovani koristi na području općine Novi Grad, pronađeni su i oduzeti otuđeni predmeti. Kod njega su nađeni stalak za presvlačenje beba, dečija hranilica i odevni predmeti", objavio je Katica.

Istakao je da je obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo gde je nad njim izvršena kriminalistička obrada.

Po kompletiranju predmeta, sačinjen je izveštaj o počinjenom krivičnom delu i već je dostavljen tužilaštvu.

"Iako poslednjih godina statistički beležimo smanjenje krivičnih dela u oblasti protiv imovine za čak 45 posto (manje krađa, razbojništava itd), nažalost, ovakvi slučajevi posebno uznemire javnost jer se radi o otuđivanju stvari namenjenih najugroženijim kategorijama stanovništva. I meni lično ovaj slučaj je izazvao gorak okus, ali mi je drago što je naša policija brzo reagovala i identifikovala počinioca. Policija će uvek djelovati u ovakvim i sličnim slučajevima i neće dozvoliti da ovakvi prestupnici izmaknu pravdi", dodao je Katica.