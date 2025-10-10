Slušaj vest

Sud u nemačkom gradu Raštatu osudio je 71-godišnjeg penzionera iz ovog grada na 11 meseci uslovno i kaznu od 10.000 evra jer je ilegalno posredovao u zapošljavanju negovateljica iz Bosne i Hercegovine.

Prema navodima suda, on je organizovao dolazak žena iz Bosne i Hercegovine koje su pružale usluge kućne njege starijim osobama. Međutim, za takvu vrstu posredovanja u Nemačkoj je obavezna posebna dozvola, koju on nije posedovao.

Istraga je pokazala da je on bio posrednik između porodica kojima je bila potrebna pomoć i negovateljica. Time je prekršio Zakon o radu i zapošljavanju, jer je posredovanje u zapošljavanju dozvoljeno isključivo registrovanim i licenciranim agencijama.

Tužilaštvo ga tereti da je ovo ilegalno obavljao u periodu od 2016. do 2021. godine, a do negovateljica je dolazio oglašavajući se u lokalnim novinama. Žene koje su dolazile iz BiH nisu imale radnu dozvolu niti su bile socijalno osigurane. On je na tom posredovanju, kad se uzmu u obzir i godine, zaradio “priličnu sumu novca”.

Sud je naglasio da se ovakvim postupcima ugrožavaju i negovateljice i korisnici usluga, jer se često radi o nesigurnim radnim uslovima, nejasnim ugovorima i mogućim zloupotrebama.

To je potvrdio i jedan od svedoka koji je rekao da zaposlio jednu takvu negovateljicu te da joj je plaćao “na ruke”. Ipak, nakon određenog vremena, ta žena je samo naprasno okončala radni odnos i brigu o njegovoj majci. On to tada nije znao, ali te žene su dolazile u Nemačku na turističku vizu i mogle su ostati maksimalno tri meseca.

Kako je naveo sudija, ovaj slučaj deo je šire borbe protiv ilegalnog zapošljavanja u sektoru kućne njege, koji je u Nemačkoj veoma osetljiv zbog sve većeg broja starijih ljudi kojima je potrebna pomoć, ali i zbog čestih pokušaja da se zaobiđu zakonske regulative.