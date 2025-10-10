Slušaj vest

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zatražilo je određivanje jednomesečnog pritvora Bojanu N. iz Istočne Ilidže zbog sumnje da je napao svog brata G. N. kome je prislonio pištolj na glavu i pretio da će ga ubiti!

Ninkoviću su na teret stavljena krivična dela nasilje u porodici, te nedozvoljeno posedovanje oružja.

”On se sumnjiči da je 7. oktobra u Istočnoj Ilidži primenom nasilja, pretnjama, te drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spojkojstvo i duševno zdravlje svog brata G. N. To je učinio tako što je ispred porodične kuće, u prisustvo svoje maloletne djece, nakon verbalne rasprave napao svog brata i udario ga otvorenom pesnicom. Potom je iz torbice izvadio pištolj, repetirao ga i prislonio bratu u predelu čeonog dela glave, te mu zapretio da će ga lišiti života”, saopštilo je OJT Istočno Sarajevo.

Osumnjičen je i da je neovlašteno držao gasni pištolj ”CL 9mm PAK” sa okvirom, kojim je pretio bratu, i vazdušnu pušku sa optičkim nišanom koji su mu pronađeni i oduzeti prilikom pretresa stana.

”Pritvor je predložen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičeni uticati na svedoke, te uništiti, sakriti ili izmeniti dokaze važne za krivični postupak. Takođe i zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo”, navode u OJT Istočno Sarajevo.

O pritvoru će odlučivati Osnovni sud u Sokocu. Ukoliko se dokaže krivica osumnjičenjenom Bojanu Ninkoviću preti kazna od dve do deset godina zatvora.

Ninković je i ranije dolazio u sukob sa zakonom i već je izdržao zatvorsku kaznu zbog ubistva koje je počinio kao maloletnik. Osuđen je i zbog obračuna ispred noćnog kluba ”Bakus” u novembru 2014. godine, kada je u tuči nožem izbo dve osobe.