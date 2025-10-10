Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posetiće u utorak, 14. oktobra Bosnu i Hercegovinu (BiH) u okviru svoje Zapadnobalkanske turneje, saopštila je delegacija Evropske unije (EU) u BiH.

Ona svojom posetom naglašava podršku putu regiona pristupanju EU i postepenom pristupanju jedinstvenom tržištu, dodaje Delegacija.

Fon der Lajen će tokom posete razgovarati i o Planu rasta EU za Zapadni Balkan, navodi se u saopštenju.

Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Ona će tokom posete BiH prvo posetiti Memorijalni centar Potočari u Srebrenici, a potom će u Sarajevu održati sastanke s članovima Predsedništva BiH i predsedavajućom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto.

(Kurir.rs/Beta)

