Ursula fon der Lajen stiže u BiH, poseta predsednice Evropske komisije zakazana za utorak, 14. oktobar
NAJAVA
URSULA FON DER LAJEN STIŽE U BIH: Objavljen plan posete predsednice Evropske komisije
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posetiće u utorak, 14. oktobra Bosnu i Hercegovinu (BiH) u okviru svoje Zapadnobalkanske turneje, saopštila je delegacija Evropske unije (EU) u BiH.
Ona svojom posetom naglašava podršku putu regiona pristupanju EU i postepenom pristupanju jedinstvenom tržištu, dodaje Delegacija.
Fon der Lajen će tokom posete razgovarati i o Planu rasta EU za Zapadni Balkan, navodi se u saopštenju.
Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA
Ona će tokom posete BiH prvo posetiti Memorijalni centar Potočari u Srebrenici, a potom će u Sarajevu održati sastanke s članovima Predsedništva BiH i predsedavajućom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto.
(Kurir.rs/Beta)
