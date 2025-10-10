Slušaj vest

Policija u Čitluku pronašla je u dvorištu kuće plastenik u kojem se nalazi 50 kilograma stabljike droge marihuane.

Oni su tokom redovnog obavljanja svojih dužnosti na području mesta Vionica, prilikom dolaska u dvorište radi provere okolnosti, zatekli dva muškarca.

Na osnovu usmene naredbe Opštinskog suda u Čitluku i pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar, izvršen je pretres prostorija, objekata i pripadajućeg zemljišta.

Tom prilikom pronađene su stabljike koje svojim izgledom i mirisom asociraju na opojnu drogu marihuanu (cannabis), ukupne količine oko 50 kilograma.

Pronađene stabljike privremeno su izuzete i biće predmet veštačenja.

"Lice inicijala P.A. (1970) koje se dovodi u vezu s ovim događajem lišeno je slobode, a nad istim je provedena kriminalistička obrada. Po završetku obrade, nadležnom kantonalnom tužilaštvu biće podnesen izveštaj o izvršenom krivičnom delu neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH", saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.