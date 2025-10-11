Slušaj vest

Sud u Parizu osudio je deset članova zloglasne porodice Hamidović iz Bosne i Hercegoine, koja je godinama terorisala putnike pariskog metroa.

Hamidovići su osuđeni je na kazne zatvora od tri do osam godina. Sud u Parizu presudio je da su roditelji i rođaci primoravali desetine maloletnika da svakodnevno kradu u javnom prevozu - od turista, poslovnih ljudi, čak i lokalnih stanovnika, prenosi Le Parisien.

Sve se odvijalo u srcu francuske prestonice: linija 9, stanica Šatl i aerodrom Roisi bili su poprišta masovnih krađa koje su, prema procenama policije, porodici Hamidović donijele više od 100.000 evra u samo tri meseca!

Na čelu mreže bio je Mehmet Hamidović, brat ozloglašenog Fehima Hamidovića, koji već izdržava zatvorsku kaznu od 12 godina. On i njegova supruga Munevera predstavljali su, prema rečima tužilaca, "patrijarhe kriminalne piramide". Dok je Mehmet sve negirao, Munevera je priznala da je „krađa bila porodična tradicija“.

Svakog jutra majke bi vodile decu do metroa, terale ih da kradu, a zatim ih vraćale u skučene hotelske sobe gde su živeli u bedi. Ipak, odrasli su uživali u luksuzu: porše automobili, zlato i proslave sa ćurkom punjenom novčanicama — snimci prikazani na suđenju ostavili su sudiju, ali i čitavu sudnicu u nevjerici.

Sud je pored zatvorskih kazni izrekao i novčane kazne od 10.000 do 50.000 evra, kao i trajnu zabranu ulaska na francusku teritoriju za sve osuđene.

Kako se moglo čuti tokom suđenja, ta djeca sui mala tragična detinjstva: od 31 deteta koje je policija spasila prilikom racije u junu 2023, više od polovine je pobeglo istog dana iz ustanova u koje su smešteni. Francuski mediji nazivaju ih „klan Hamidović“, a njihova priča pokazuje koliko je tanka granica između bednog siromaštva i kriminalnog luksuza - i to sve u srcu Pariza.