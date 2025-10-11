Slušaj vest

Prvi rezultati istrage ukazuju da je Bertrand najverovatnije stradao nesrećnim slučajem, usled pada s visine, ali se tačne okolnosti pada i uzrok smrti i dalje istražuju.

"Dosadašnja istraga ukazuje da se radi o istraživaču, koji je duže vreme boravio u BiH i obilazio njene znamenitosti, a posebno tvrđave. U Zvorniku je iznajmio stan na dan, ali se u vreme odjave nije javio vlasnicima, što im je bilo sumnjivo. Oni su to prijavili policiji i od tada se vodio kao nestala osoba za kojom se tragalo", kaže izvor.

On pojašnjava da je telo juče pronašao V.D.K.E (30) iz Belgije, koji se s kamperom takođe nalazio na proputovanju u BiH.

”U blizini Kula Grada postoji ucrtana staza i omanji vidikovac na nepristupačnom terenu, na koji je i Belgijanac došao kako bi napravio atraktivne fotografije. Na toj lokaciji on je uočio telo i sve prijavio policiji”, pojašnjava sagovornik ATV-a.

Prema njegovim rečima veruje se da je Bertrand stradao u ponedeljak. Naime, vlasnici stana na dan su mu tada nosili čiste peškire, za koje se ispostavilo da ih nije ni koristio. Takođe, u njegovom fotoaparatu poslednje fotografije su sačinjene u ponedeljak ujutro.

Među ličnim stvarima pronađeni su njegovi dokumenti, kao i sveska u kojoj je zapisivao šta je sve obišao do sada i šta je još nameravao da poseti u BiH. U Zvornik je navodno došao nakon obilaska Visokog. Na profilu na društvenim mrežama Bertrand je objavljivao na desetine fotografija sa svog proputovanja po BiH iz kojih se vidi da je ranije obilazio Vrelo Bosne, stećke, Sarajevo, Tuzlu, Doboj, Brčko...

Iz PU Zvornik saopšteno je da je policija juče u večernjim časovima zaprimila prijavu da je na litici između Divča i Zvornika, ispod Kula Grada pronađeno telo nepoznate osobe.

”Policijski službenici PS Zvornik postupili su po zaprimljenoj prijavi i izašli na lice mesta, te isto obezbedili do dolaska uviđajne ekipe. O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Uviđaj je u toku”, saopšteno je iz policije.