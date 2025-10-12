Slušaj vest

Pešak B.S, sa područja grada Doboj, poginuo je na magistralnom putu u mestu Dugo Polje, opština Modriča, nakon što je na njega naleteo automobil.

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da se sinoć oko 21:10 sati dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao putnički automobil marke "mercedes" kojim je upravljao vozač M.L. iz Modriče i pešak B.S. sa područja grada Doboja koji je tom prilikom stradao na licu mesta.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Modriča, kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

(Kurir.rs/Glas Srpske)

