OKOLNOSTI I MOTIV NAPADA ISTRAŽUJE POLICIJA U DOBOJU

Dragan M. (30) iz Dervente uhapšen je zbog sumnje da je nožem ranio poznanika Boška Ć. (32), koga je ubo u koleno, pa posekao po licu i vratu.

Kako saznaje banjalučka ATV, Dragan M. se nakon napada sam prijavio policiji, nakon čega je uhapšen i predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu pokušaj ubistva.

Bošku Ć. je nakon napada ukazana lekarska pomoć u bolnici ”Sveti apostol Luka” u Doboju.

Srećom povrede nisu opasne po život i pušten je na kućno lečenje.

Sve se odigralo u subotu uveče u stanu osumnjičenog Dragana M. u Derventi.

Foto: Rtrs

Kako saznaje ATV, oni su se kritično veče družili da bi u jednom trenutku došlo do sukoba tokom kojeg je osumnjičeni nožem nasrnuo na žrtvu.

Tačne okolnosti i motiv napada se istražuju.

U PU Doboj navode da je uhapšen D.M. zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva.

- Za D.M. postoji osnov sumnje da je 11. oktobra, u večernjim časovima, upotrebom hladnog oružja - nožem nanelo telesne povrede licu inicijala B.Ć. iz Dervente. Povređeno lice je nakon ukazane lekarske pomoći u bolnici ”Sveti apostol Luka” u Doboju otpušteno na kućno lečenje - saopštila je PU Doboj.