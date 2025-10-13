DRAGAN NOŽEM RANIO BOŠKA, PA SE PRIJAVIO POLICIJI! Drama u Derventi, druženje poznanika krenulo po zlu, posekotine po kolenu, licu i vratu
Dragan M. (30) iz Dervente uhapšen je zbog sumnje da je nožem ranio poznanika Boška Ć. (32), koga je ubo u koleno, pa posekao po licu i vratu.
Kako saznaje banjalučka ATV, Dragan M. se nakon napada sam prijavio policiji, nakon čega je uhapšen i predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu pokušaj ubistva.
Bošku Ć. je nakon napada ukazana lekarska pomoć u bolnici ”Sveti apostol Luka” u Doboju.
Srećom povrede nisu opasne po život i pušten je na kućno lečenje.
Sve se odigralo u subotu uveče u stanu osumnjičenog Dragana M. u Derventi.
Kako saznaje ATV, oni su se kritično veče družili da bi u jednom trenutku došlo do sukoba tokom kojeg je osumnjičeni nožem nasrnuo na žrtvu.
Tačne okolnosti i motiv napada se istražuju.
U PU Doboj navode da je uhapšen D.M. zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva.
- Za D.M. postoji osnov sumnje da je 11. oktobra, u večernjim časovima, upotrebom hladnog oružja - nožem nanelo telesne povrede licu inicijala B.Ć. iz Dervente. Povređeno lice je nakon ukazane lekarske pomoći u bolnici ”Sveti apostol Luka” u Doboju otpušteno na kućno lečenje - saopštila je PU Doboj.
Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni i žrtva nemaju kriminalnu prošlost i nisu poznati istražnim organima.
(Kurir.rs/ATV/Foto: Ilustracija)