Stravičan incident dogodio se juče u Tuzli, u mestu Dragodol, kada je muškarac pokušao da svoju bivšu devojku.

Ovu informaciju potvrdio je Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

- Prijava je podneta juče u 14:30 časova. Prijavljeno je Policijskoj stanici Živinice, a obaveštena je i Policijska stanica Centar, gde je E. A. prijavila svog bivšeg dečka A. A. da je ušao pijan, zaključao vrata. Bio je to pokušaj - kažu u policiji.

Uspela je da obavesti policiju. O ovom incidentu je obavešten i dežurni tužilac.

- Javila se u Univerzitetski bolnički centar Tuzla, u Kliniku za bolesti uha, grla, nosa i grla itd. Lekar se nije izjasnio o obimu povreda. Posetila je i Ginekološku kliniku - rečeno je.

Osoba sa inicijalima A. A. je uhapšena i predata u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.