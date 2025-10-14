Slušaj vest

Muškarac koji je prekjuče u Tuzli, u mestu Dragodol pokušao da siluje svoju bivšu devojku, predat je juče u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Reč je o muškarcu inicijala A. A.

Naredba o provođenju istrage biće donesena do 18 sati. Nezvanično, ovom licu biće predložen pritvor. Reč je o krivičnim delima pokušaj silovanja i narušavanje nepovredivosti doma.

Počinilac je bio nasilan prema svojoj bivšoj devojci. Nasilno je ušao u stan gde se ona nalazila, prilikom čega je između njih dvoje došlo do prepirke.

- Predat je u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Biće donesena naredba o provođenju istrage i lice će biti ispitano - potvrdio je Admir Aranutović, portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

- Prijava je bila juče u 14:30 sati. Prijavljeno je Policijskoj stanici Živinice, te je obaveštena Policijska stanica Centar, gde je prijavila E. A. svog bivšeg momka A. A. da je došao u alkoholisanom stanju, zaključao vrata. Bio je pokušaj - rekli su juče iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

O ovom događaju je upoznat i dežurni tužilac.

- Javila se na UKC Tuzla, u Kliniku za bolesti uha, grla, nosa. Doktor se nije izjasnio o stepenu povreda. Takođe, bila je na Klinici za ginekologiju.