U Srednjoškolskom centru "Gemit-Apeiron" u Banjaluci juče 13. oktobra došlo do incidenta zbog kojeg je intervenisala i policija.

Prema informacijama, došlo je do fizičkog sukoba između dva učenika, pri čemu je jedan od njih drugog udario bokserom i nokautirao ga.

Višnja Kojić, direktorka Srednjoškolskog centra “Gemit-Apeiron”, potvrdila je da se u prostorijama škole dogodio incident između dva učenika.

"U pitanju su dva maloletnika, policija ali i roditelji su došli istog momenta kada smo ih pozvali", kazala je Kojićeva.

Ističe da nije poznato šta je razlog sukoba između učenika.

"Iskreno rečeno svi smo zaprepašćeni. Nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do problema", naglasila je direktorka.

Iz Policijske uprave Banjaluka kazali su da im je navedeni slučaj prijavljen.

"Policijski službenici u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivinom postupku pod nadzorom tužioca za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka preduzimaju sve neophodne mere i radnje u vezi sa navedenom prijavom", rekli su iz PU Banjaluka.