Predsedništvo Bosne i Hercegovine (BiH) danas je na sednici u Sarajevu jednoglasno odlučilo da se zbog angažmana na uspostavljanju mira u Gazi za Nobelovu nagradu za mir nominuje predsednika SAD Donalda Trampa.

Odluka je doneta konsenzusom sva tri člana Predsedništva BiH – Denisa Bećirovića, Željka Komšića i Željke Cvijanović i ujedno i prva zvanična nominacija za naredni ciklus dodele tog priznanja.

Nobelova nagrada Foto: Doležal Michal/ČTK/Profimedia

Članovi Predsedništva su ocenili da je američki predsednik imao ključnu ulogu u posredovanju između izraelske i palestinske strane, kao i da su njegovi diplomatski potezi doveli do okončanja sukoba i otvaranja puta ka novom mirovnom procesu na Bliskom istoku.

1/11 Vidi galeriju Tramp potpisao mirovni sporazum Foto: Yoan Valat/Pool EPA, Suzanne Plunkett/Pool Reuters

1/11 Vidi galeriju Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Instagram/zeljka.cvijanovic, EPA Amer Kajmovic

Bećirović i Komšić tada su smatrali da predlog nije imao obrazloženje, rokove, niti proceduralne elemente potrebne za službenu nominaciju.