Predsedništvo Bosne i Hercegovine (BiH) danas je na sednici u Sarajevu jednoglasno odlučilo da se zbog angažmana na uspostavljanju mira u Gazi za Nobelovu nagradu za mir nominuje predsednika SAD Donalda Trampa.

Odluka je doneta konsenzusom sva tri člana Predsedništva BiH – Denisa Bećirovića, Željka Komšića i Željke Cvijanović i ujedno i prva zvanična nominacija za naredni ciklus dodele tog priznanja.

Članovi Predsedništva su ocenili da je američki predsednik imao ključnu ulogu u posredovanju između izraelske i palestinske strane, kao i da su njegovi diplomatski potezi doveli do okončanja sukoba i otvaranja puta ka novom mirovnom procesu na Bliskom istoku.

U avgustu nije bio uvršćen na dnevni red predlog Željke Cvijanović da se Tramp nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

Bećirović i Komšić tada su smatrali da predlog nije imao obrazloženje, rokove, niti proceduralne elemente potrebne za službenu nominaciju.

