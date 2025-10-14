Slušaj vest

Milorad Dodik, bivši predsednik Republike Srpske, ne može biti ni predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), saopšteno je sarajevskom portalu Raport u Sudu Bosne i Hercegovine (BiH).

Pošto je Dodik pravosnažnom presudom Suda BiH, objavljenom 1. avgusta, osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsednika Republike Srpske, Sud je objasnio da se „prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja, kao pravna posledica osude, odnose na prestanak službene dužnosti i rada ili zaposlenja u pravnom subjektu, nezavisno od načina finansiranja“.

To znači da ako se SNSD i ne finansira iz budžeta, Dodik ne može biti predsednik te političke partije.

Sud BiH je objasnio i da po Članu 7. Zakona o političkim organizacijama, političke organizacije imaju svojstvo pravnog lica.

Sud je naveo da se, po Krivičnom zakonu BiH, službenim licem, osim ostalih, smatra i lice „koje uz naknadu ili bez naknade obavlja određenu službenu dužnost na osnovu ovlašćenja iz zakona ili drugog propisa donetog na osnovu zakona“.

Iz odgovora Suda BiH, ocenjuje Raport, proizlazi da je Centralna izborna komisija BiH (CIK), kao organ koji nadzire rad političkih stranaka, morala da vodi računa o pravnim posledicama presude koju joj je Sud BiH dostavio 1. avgusta.

CIK BiH je, uz protivljenje samo jednog člana, Suada Arnautovića, overio učešće SNSD-a na prevremenim izborima za predsednika RS, a prijavu za to je potpisao lider te stranke Milorad Dodik.

CIK BiH je to pravdao time što joj je Osnovni sud u Banjaluci, kao registracioni sud kod kojeg je upisan SNSD, dostavio dokument u kojem stoji da je Milorad Dodik predsednik te stranke.