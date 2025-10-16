Slušaj vest

- Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Policijskoj stanici Centar 9.10.2025. oko 16 sati prijavljeno je od strane jednog građanina da je N.N. lice u dvorištu škole navodno fizički i verbalno napao radnicu jedne od osnovnih škola u Tuzli - potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona za portal „Avaza“.

Kako dodaju iz policije, po prijavi su postupili policijski službenici, te je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo, dežurni tužilac, te se poduzimaju sve mere i radnje prema uputama dežurnog tužioca.

Tužilaštvo rukovodi istragom, upoznat je tužilac, koji je naložio koje radnje i mere će se dalje preduzimati.

Za sada nije poznat motiv ovog napada na radnicu škole, a više informacija biće poznato kada Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona objavi saopštenje.

Kurir.rs/Avaz

