U akciji "Border" koji su sproveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapšena su četiri službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), potvrđeno je iz ove policijske agencije.

Dodali su da se akcija realizuje na području Banjaluke i Doboja, a uhapšeni se sumnjiče da su kao carinici primali mito, što se po Krivičnom zakonu BiH definiše kao krivično delo "primanje dara i drugih oblika koristi".

sipa.jpg
Foto: YouTube prtscr

Akcija je sprovedena po nalogu Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva BIH i u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS).

Uhapšeni carinici su radili u banjalučkoj regiji, a nije isključeno da u toku dana bude još hapšenja, navodeneo je u saopštenju.

Ranije ovog meseca službenici SIPA sproveli su akciju i na području Bihaća, a u maju ove godine i na području Sarajeva.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

