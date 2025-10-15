Tramvajski saobraćaj u Sarajevu danas je nakratko bio obustavljen zbog tuče koja se dogodila u tramvaju na Dolac Malti.
POLICIJA HITNO REAGOVALA
STRAVIČNA TUČA U SARAJEVU, IMA POVREĐENIH!
Kako su saopštili iz KJKP "Gradski saobraćaj" Sarajevo, u incidentu je povređena jedna osoba.
Nakon što je policija obavila uviđaj, saobraćaj je ponovo uspostavljen u i trenutno se odvija bez zastoja.
Iz MUP-a KS su potvrdili da je došlo do narušavanja javnog reda i mira.
"Avazov" reporter je zabeležio da su se na licu mesta nalazile ekipe policije i Hitne pomoći.
