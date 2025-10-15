Slušaj vest

Stranka demokratske akcije (SDA) najavila je danas da će pokrenuti spor pred Ustavnim sudom BiH, jer smatraju da Milorad Dodik ne može biti ni predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

„SDA od nadležnih institucija zahteva potpuno sprovođenje presude Suda BiH i pravnih posledica koje njome nastupaju, a prema kojima Milorad Dodik ne može biti predsednik SNSD“, saopštili su iz ove stranke.

Dodali su da još od pravosnažnosti presude izrečene Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, upozoravaju da ta presuda nije do kraja sprovedena, te da se pravne posledice odnose na sve službene dužnosti osuđenog lica, pa i na dužnost predsednika stranke kao pravnog lica.

Sud BiH je juče dostavio novo tumačenje presude Dodiku, po kojem on ne može biti ni predsednik SNSD-a, bez obzira da li se ta stranka finansira iz budžeta ili ne.

Foto: Petar Aleksić

Sud BiH je naveo je da je Centralna izborna komisija BiH (CIK) trebalo da sprovede procedure, ali do toga nije došlo.

„Nepotrebnu konfuziju u vezi statusa Milorada Dodika kao predsednika SNSD-a su uneli postupci većine članova CIK-a, Apelacionog odeljenja Suda BiH i Osnovnog suda u Banjaluci“, ocenili su iz SDA.

Dodali su da je CIK bio dužan kao nadležni organ postupiti po presudi Suda BiH i nije smeo overiti prijavu za prevremene izbore za predsednika RS, koju je potpisao Milorad Dodik, jer on po presudi Suda BiH nije predsednik te stranke.

Istakli su da je nejasno i zašto je Apelaciono odeljenje Suda BiH prihvatilo takvu odluku CIK-a, navodeći da je Osnovni sud u Banjaluci bio dužan postupiti po presudi Suda BiH i izbrisati ime Milorada Dodika iz sudskog registra kao predsednika SNSD-a.

„Odbijanje da se u potpunosti sprovede presuda, kao i ranija pomoć da mu se ukine poternica, potvrđuje sumnje o postojanju dogovora dela pravosuđa sa Dodikom u kojem su učestvovali i kadrovi (probosanske koalicije) ‘Trojka’ u institucijama BiH, koji su posredovali u procesu“, istakli su iz SDA.

Najavili su da će, osim pokretanja spora pred Ustavnim sudom BiH, podneti krivične prijave protiv osoba koja su po službenoj dužnosti bile dužne provesti presudu Suda BiH, a nisu to uradili.