"MA JE L’ OVO MOGUĆE, PLAVA KOVERTA NA DAN SVADBE" Mladoženji stigla čestitka od države a poštar ga uhvatio pred oltarom pa mu viče: ’Ajde, ovde Aco! (VIDEO)
Dok su se svatovi spremali za veliki trenutak, a mladoženja pozirao sa osmehom, ispred kuće se pojavio poštar. I to ne bilo kakav, već onaj koji nosi plave koverte.
U viralnom videu koji je objavljen na profilu dejan_tomazovic_vjencanja, vidi se mladoženja kako potpisuje dokument koji mu poštar pruža. U rukama poštara – prepoznatljiva plava koverta.
Snimak je izazvao pravu lavinu komentara i smeha na društvenim mrežama.
„Da li si se nekoj obećao?“, „Plava koverta za kraj slobode“, „I država zna kad treba da čestita!“ – samo su neki od duhovitih komentara korisnika Instagrama.
Video je za kratko vreme postao hit na mrežama upravo zbog komične ironije trenutka: dok se mladoženja priprema da izrekne sudbonosno „da“, neko ga već „časti“ prekršajnim nalogom.
Bez obzira na to šta se zaista nalazilo u plavoj koverti, scena je postala pravi simbol balkanskog humora — jer, kako bi mnogi rekli, “nema veselja bez malo i stresa”.
Kurir.rs/Instagram