Dok su se svatovi spremali za veliki trenutak, a mladoženja pozirao sa osmehom, ispred kuće se pojavio poštar. I to ne bilo kakav, već onaj koji nosi plave koverte. 

U viralnom videu koji je objavljen na profilu dejan_tomazovic_vjencanja, vidi se mladoženja kako potpisuje dokument koji mu poštar pruža. U rukama poštara – prepoznatljiva plava koverta.

Poštar mladoženji na dan svadbe doneo plavu kovertu Foto: Instagram Printscreen

Snimak je izazvao pravu lavinu komentara i smeha na društvenim mrežama.

„Da li si se nekoj obećao?“, „Plava koverta za kraj slobode“, „I država zna kad treba da čestita!“ – samo su neki od duhovitih komentara korisnika Instagrama.

Video je za kratko vreme postao hit na mrežama upravo zbog komične ironije trenutka: dok se mladoženja priprema da izrekne sudbonosno „da“, neko ga već „časti“ prekršajnim nalogom.

Bez obzira na to šta se zaista nalazilo u plavoj koverti, scena je postala pravi simbol balkanskog humora — jer, kako bi mnogi rekli, “nema veselja bez malo i stresa”.

 Kurir.rs/Instagram

