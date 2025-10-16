CVIJANOVIĆ JE VEĆ BILA PREDSEDNIK RS

CVIJANOVIĆ JE VEĆ BILA PREDSEDNIK RS

Slušaj vest

Plan lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorada Dodika je da aktuelna srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cijanović bude vršilac dužnosti predsednika RS do izbora novog entitetskog predsednika na prevremenim izborima, zakazanih za 23. novembar, objavio je sarajevski portal Kliks.

Cvijanović bi, kako se navodi, na narednoj posebnoj sednici Narodne skupštine RS trebalo da bude predložena i imenovana za vršioca dužnosti predsednika RS.

Foto: screenshot Video Plus

Posebna sednica entitetskog parlamenta trebalo bi da bude biti održana u subotu.

Kliks naglašava da trenutno nije poznato da li je zakonito da ista osoba istovremeno bude i član Predsedništva BiH i v.d. predsednika jednog od bh. entiteta.

Dodik je krajem septembra izjavio da vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) što pre Narodnoj skupštini RS treba da predloži odluku o izboru vršioca dužnosti predsednika RS do prevremenih izbora, a možda i duže.

Foto: Printscreen/Pink

Cvijanović je na opštim izborima 2022. godine izborima izabrana za srpskog člana Predsedništva BiH, pre toga je bila predsednik RS, kao i premijer ovog bh. entiteta u dva mandata.

Ona je i potpredsednik SNSD.