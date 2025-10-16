Slušaj vest

BOSNA i Hercegovina je prijavila sistemu za obaveštavanje o bolestima ADIS Evropske unije pojavu afričke svinjske kuge kod divljih svinja u blizini granice sa Hrvatskom, u opštinama Prnjavor i Srbac, pri čemu je najbliža lokacija udaljena oko šest kilometara vazdušne linije od hrvatske granice, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

"Pojava afričke svinjske kuge kod divljih svinja tako blizu hrvatske granice predstavlja veoma visok rizik za svinje koje se drže na objektima i populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj na području gde do sada nismo imali potvrđen slučaj bolesti", upozorilo je Ministarstvo u saopštenju.

Foto: Živomir Milenković

Širenje virusa

Iako nije moguće sprečiti širenje virusa u populaciji divljih svinja zbog njihove prirodne migracije, moguće je efikasno smanjiti rizik na objektima gde se svinje drže sprovođenjem strogih higijenskih i biološko-bezbednosnih mera, naveli su.

Istovremeno, Naredba o izmeni Naredbe o smanjenju brojnog statusa određenih vrsta divljači određuje izlučivanje svakog grla divlje svinje u lovištima uspostavljenim na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osiječko-baranjske županije, bez obzira na zonu ograničenja, što će takođe doprineti usporavanju širenja virusa na populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj na tom području.