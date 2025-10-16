"Od svakog posla koji se radi sa voljom i ljubavlju može da se živi. Svesna sam situacije u našoj zemlji te s toga nastojim da svakom poslu priđem sa osećanjem kao da je to nešto najvrednije i najbolje što se treba uraditi i rezultati ne izostaju. Ljubav prema modelingu datira još od detinjstva. Kao devojčica sam maštala da postanem foto model. Kasnije sam odlučila da značajnije uđem u ovaj posao i, zasigurno, nisam pogriješila. Novac mi nije bio presudan motiv. Međutim, imponuje kada u tinejdžerskim godinama počneš zarađivati. Ovo je jedan zaista lep i kreativan posao koji mi omogućava da često putujetem, upoznajem nove ljude. Došla sam situaciju da mogu birati šta hoću, a šta neću raditi", rekla je tada ona.