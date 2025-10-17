Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policijski službenici PU Novi Grad, 13.10.2025. godine u 12.40 sati lišili su slobode A. P., rođen 1990. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži , zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira..

- Imenovani je oko 12.30 sati u ambulanti opšte prakse Alipašino polje, ulica Trg ZAVNOBIH-a, opština Novi Grad narušavao javni red i mir i pretio da će napasti lekara. U službene prostorije PU Novi Grad pristupio je lekar S. B. i izjavio da ne želi da podnese prijavu protiv A. P., o čemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se o navedenom sačini službena zabeleška, te da nema elemenata krivičnog dela, a da policijski službenici postupe po odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo, što je i učinjeno - rečeno je iz policije.