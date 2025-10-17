Slušaj vest

Skupštinski Kolegijum na telefonskoj sednici odlučio je da se sednica Narodne skupštine Republike Srpske održi sutra sa početkom u 10.30 časova.

RTRS prenosi da je Kolegijum utvrdio Predlog dnevnog reda 27. posebne sednice Narodne skupštine, na kojem će se naći predlog odluke o privremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Republike Srpske.

Predlog poslanika skupštinske većine biće da ih obavlja Željka Cvijanović.

Foto: Printscreen Rtrs

Potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević zakazala je i predsedavala današom telefonskom sednicom Kolegijuma, u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine i ovlaštenjima koja je na nju prenio predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Kada se predsednik Narodne skupštine nalazi izvan zemlje, redovna je praksa da prenese ovlaštenja na jednog od potpredsednika parlamenta, koji obavlja sve poslove do njegovog povratka.