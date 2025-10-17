Slušaj vest

Preduzetnica iz Bosne i Hercegovine, Ilijana Bodlović, poklonila je svom zaposlenom Josipu Hercegu stan u Ljubuškom, a kako je napisala na svom Instagramu, zahvaljuje mu se na doprinosu njihovoj kompaniji.

- Ovaj stan je poklon od srca, uvek kažem: ovo je naša kompanija. Naš je koliko i mi dajemo drugima. Hvala Bogu što te je poslao u moj život. Znam kako je imati kredit i razmišljati o tome da li ćeš imati novca za sledeći mesec. Nadam se da sam malo olakšala tebi i tvojoj porodici - napisala je.

Nije prvo ovakvo delo

Prošle godine, poklonila je novi Mercedes zaposlenoj Dražani Palac iz Gruda, koja radi u njenom fitnes centru.

Bodlović je ranije medijima ispričala kako je i sama prešla put od skromnih početaka do uspešne preduzetnice. Rekla je da je tokom prvih dana u Nemačkoj živela u maloj sobi sa trošnim grejačem i jednostavnim nameštajem, i da je tamo sanjala velike snove.

Poklon koji je prošle godine poklonila Dražani Foto: Facebook Printscreen

- Moji treneri su me pitali: 'Ana, da li je moguće da si ovde spavala?' I ja sam ponosno rekla: da. Ta soba je bila moj mir i moj luksuz. Znala sam da moram da se borim za svoje snove - rekla je tada.

Izjavila je da su je teške životne okolnosti oblikovale i naučile istrajnosti.

- Moja najveća snaga rođena je iz mog najvećeg bola. Ljudi kojima sam najviše verovala nisu verovali u mene. Ali unutar ta četiri zida, probila sam svoje granice. Padala sam, ustajala, ponovo padala... moj put nikada nije bio lak - rekla je Ana.

Njena kompanija danas zapošljava oko 100 mladih ljudi.