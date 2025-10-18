Slušaj vest

"Ima vremena za to", rekao je Dodik u intervjuu za banjalučki "Glas Srpske".

On je naveo da "ne veruje Sarajevu i da je taj grad za njega sada definitivno inostranstvo".

"Nažalost, još moramo da ih trpimo, a oni se samo pretvaraju da su država. Pokazalo se da političke bošnjačke elite nemaju sposobnost da išta naprave. Čak ni multietničku ili unitarnu državu. Oni znaju biti samo podanici i poltroni", ocenio je Dodik.

Prema njegovim rečima, Dejtonski sporazum je propao, a on je dodao da "nema potrebu da brani Dejtonski sporazum, od kog su ostale samo neke konture".

"Јedan broj ljudi u Americi koji su sada na vlasti apsolutno ne želi ništa da ima sa nasleđem demokrata, a oni Dejton smatraju upravo proizvodom demokrata. Oni mogu da razumeju šta se ovde dešava, da muslimani pokušavaju majorizovati hrišćane, da je na sceni rasturanje hrvatske komponente i napad na srpsku komponentu", ocenio je lider SNSD.

Na pitanje zašto 25. oktobra neće biti održan referendum o presudi Suda Bosne i Hercegovine (BiH) koja mu je izrečena i odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, kako je to bilo predviđeno odlukama Narodne skupštine, Dodik je rekao da parlament Republike Srpske mora da imenuje komisiju za sprovođenje refrenduma na koju će, kako je ocenio, Bošnjaci uložiti veto, zbog čega sve opet mora da ide na Ustavni sud Republike Srpske.

"Tražimo mehanizam da to izbegnemo, ali ostaću dosledan u stavu da ovom narodu treba referendum kojim će odbaciti Šmita i praksu međunarodnog intervencionizma. I to će se desiti, verovatno 9. januara. Taj će referendum imati istorijsku snagu", naveo je on.

Dodik je, o putu BiH ka Evropskoj uniji (EU), rekao da ne vidi budućnost na toj strani.

"Ali, imate neke konstante. Mi smo okruženi EU i NATO i tim zapadnim svetom, ali mislim da EU koju smo poznavali pre pet godina više ne postoji. Niti će ovakva kakva je danas postojati za pet godina", rekao je on.

Dodao je da će Republika Srpska birati sagovornike u BiH na evropskom putu.

"Mi sa ovima koji su sada u Sarajevu ne možemo razgovarati o tome. Oni uzurpiraju sve institucije i govore da je to BiH. To nije BiH. Oni strancima pričaju samo jednu priču, a ovi ih slušaju i tako deluju, pa misle da je to BiH. A ključna greška je upravo u tome. Međutim, i stranci shvataju kakva je BiH žabokrečina", kazao je Dodik.

Prema njegovim rečima, "ili će nestati Bosne ili Republike Srpske".