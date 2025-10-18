Slušaj vest

Narodna skupština Republike Srpske, na 27. posebnoj sednici, usvojila je Odluku o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednice Republike Srpske.

Za ovu odluku je glasalo 48 poslanika, dok je četvoro glasalo protiv.

U obrazloženju odluke navedeno je da, u uslovima protivustavnog i nezakonitog delovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije, koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrši svoju funkciju, Narodna skupština deluje radi zaštite Ustava Srpske.

Imenovanje Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske do izbora novog, trebalo bi da omogući nesmetano funkcionisanje institucije predsednika Republike.

Za skupštinsku većinu imenovanje je iznuđen potez koji predstavlja pokušaj izlaska iz najveće krize u BiH.