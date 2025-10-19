Slušaj vest

"Sve to nas čeka u narednih godinu dana i videćete da će biti tako", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da nije dozvolio da Kristijan Šmit nametne odluku o imovini jer bi to razvlastilo Republiku Srpsku i da je Šmit sada doveden u poziciju da ne sme i ne može to da uradi.

On je podsetio na zahteve političkog Sarajeva, kojeg je nazvao nezasitom aždajom, kada su tražili princip "jedan čovek, jedan glas", što nije sprovedeno, zahvaljujući odbijanju iz Republike Srpske koja se, kako ističe, oduprla pritiscima.

"Evo što sad to ne sprovedete? Ne smete da pomenete, gotovo. Ali smo mi, ovaj Milorad Dodik, sve je to izdržao u ime ovog naroda. I nisam dozvolio. I benefite i pretnje, sve sam odbio. Ali, nisam dozvolio da se u kapitalnom, bazičnom smislu ovaj narod podjarmi toj negativnoj političkoj aždaji koja se zove političko Sarajevo, koju ne možete da nahranite", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da živi za trenutak kada će se Republika Srpska politički odvojiti od političkog Sarajeva.

"Živim za to. Ako to se ne desi dok živim, umreću verovatno nezadovoljan svojim životom", kaže Dodik.

O sastanku Putina i Trampa u Budimpešti

Osvrćući se na predstojeći sastanak predsednika Rusije i SAD-a Vladimira Putina i Donalda Trampa u Budimpešti, Dodik je ocenio da je to velika pobeda premijera Mađarske Viktora Orbana, što je možda i najveći diplomatski potez Mađarske u ovom veku.

"Ponosan sam na to što je Orban uspeo da uradi i na naše političko savezništvo. Mi smo saveznici u ideji i moram da priznam da i danas u nekim stvarima učim od njega. To je više zato što je on izložen, pa može da priđe onome što je epicentar EU, a ja to ne mogu, naravno. U tom smislu se učim", rekao je Dodik.

On je istakao da se Orban veoma ceni Trumpa, kao i Putina i realnost Rusije.

Kada je reč o stanju u EU, Dodik je ukazao da su migranti potpuno razorili društveno i socijalno tkivo Zapadne Evrope koja ne znaju šta će sa njima, pa su mislili da ih vrate na Balkan, čemu se Republika Srpska oštro protivi.

"I zato Milorad Dodik ne valja Velikoj Britaniji, jer je rekao da neće da primi njihove migrante", rekao je Dodik.

On je istakao da u Zapadnoj Evropi odmetnuta elita više ne vodi narod, nego sebe i dodao da će ta podjela na mali dio bogatih i ekstremno veliki deo relativno siromašnih izazvati velike lomove.

"Naravno da mi se teško možemo od toga čuvati, ali možemo očuvati naše dostojanstvo i ja to radim. I zato ne dam ti migrantima da dođu ovde", naglasio je Dodik.