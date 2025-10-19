Slušaj vest

Ana Trišić-Babić imenovana je kasno sinoć za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske na sednici NSRS.

- Sjedinjene Američke Države pozdravljaju odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom se potvrđuje stabilnost u Bosni i Hercegovini. Ova odluka takođe će usmeriti pravac delovanja ka konstruktivnom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama, zasnovanom na zajedničkim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu - naveo je portparol Ambasade SAD u BiH za portal "Avaza".

Kurir.rs/Avaz

