AMERIČKA AMBASADA U BiH POZDRAVILA IMENOVANJE v. d. PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE! "Odluka će usmeriti pravac delovanja ka konstruktivnom partnerstvu sa SAD"
Ana Trišić-Babić imenovana je kasno sinoć za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske na sednici NSRS.
- Sjedinjene Američke Države pozdravljaju odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom se potvrđuje stabilnost u Bosni i Hercegovini. Ova odluka takođe će usmeriti pravac delovanja ka konstruktivnom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama, zasnovanom na zajedničkim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu - naveo je portparol Ambasade SAD u BiH za portal "Avaza".
Kurir.rs/Avaz
