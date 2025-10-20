Slušaj vest

Od posledica saobraćajne nesreće koja se dogodila 16. oktobra u mestu Orguz u Livnu u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar preminuo je 18-godišnjak iz Livna.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Orguz, Grad Livno učestvovao je putničko vozilo marke BMW (udar u krave) kojim je upravljao osamnaestogodišnjak iz Livna, objavili su iz MUP-a Kantona 10.

Napominju da je putnik iz navedenog automobila, osamnaestogodišnjak iz Livna koji je zadobio teške telesne povrede opasne po život, preminuo u SKB-u Mostar od posledica saobraćajne nesreće.