- U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je putnički automobil "audi" kojim je upravljalo lice inicijala M.P. iz Pala, a sa kojim se u vozilu na mestu suvozača nalazilo maloletno lice, dok je saputnik na zadnjem sedištu u vozilu bilo lice inicijala R.C. iz Pala i automobil "pežo" kojim je upravljalo lice inicijala R.B. iz Zvornika- saopštila je PU Zvornik.