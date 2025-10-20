Slušaj vest

Policijska uprava Zvorniksaopštila je da se nesreća dogodila danas oko 11 časova na regionalnom putu Karakaj Sapna, u mestu Jardan.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovao je putnički automobil "audi" kojim je upravljalo lice inicijala M.P. iz Pala, a sa kojim se u vozilu na mestu suvozača nalazilo maloletno lice, dok je saputnik na zadnjem sedištu u vozilu bilo lice inicijala R.C. iz Pala i automobil "pežo" kojim je upravljalo lice inicijala R.B. iz Zvornika- saopštila je PU Zvornik.

Sva lica su u saobraćajnoj nezgodi zadobila lake telesne povrede, dok je saputnik iz "audija" lice R.C. od zadobijenih povreda preminulo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik.

Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a isti su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik.

(Kurir.rs/Glas Srpske/Preneo: V.M.)

