UŽAS U BOSNI! Pronađeno telo muškarca u kanjonu Neretve! (FOTO)
Telo šezdesetosmogodišnjaka pronašli su policajci u nedelju, 19. oktobra, u kanjonu reke Neretve. Gorska služba spašavanja (GSS) Jablanicaje tog dana, u 7:20 sati, primila dojavu o nestanku tog muškarca.
- Po dolasku na lokaciju odakle je nestanak prijavljen, služba je obaveštena da su pripadnici Policijske stanice Jablanica u međuvremenu locirali osobu u kanjonu reke Neretve, nažalost sa smrtnim ishodom - saopštila je Gorska služba spašavanja Jablanica.
Posle obavljenog policijskog uviđaja, pripadnici GSS-a Jablanica izvršili su transport tela nosilima po kamenitom, ali pristupačnom terenu, do službenog vozila, gde je telo predato pogrebnom društvu. Akcija je završena u 10 sati.
- Gorska služba spašavanja Jablanica izražava iskreno saučešće porodici preminulog - naglasili su.