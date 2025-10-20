Slušaj vest

Telo šezdesetosmogodišnjaka pronašli su policajci u nedelju, 19. oktobra, u kanjonu reke Neretve. Gorska služba spašavanja (GSS) Jablanicaje tog dana, u 7:20 sati, primila dojavu o nestanku tog muškarca.

- Po dolasku na lokaciju odakle je nestanak prijavljen, služba je obaveštena da su pripadnici Policijske stanice Jablanica u međuvremenu locirali osobu u kanjonu reke Neretve, nažalost sa smrtnim ishodom - saopštila je Gorska služba spašavanja Jablanica.

Posle obavljenog policijskog uviđaja, pripadnici GSS-a Jablanica izvršili su transport tela nosilima po kamenitom, ali pristupačnom terenu, do službenog vozila, gde je telo predato pogrebnom društvu. Akcija je završena u 10 sati.

- Gorska služba spašavanja Jablanica izražava iskreno saučešće porodici preminulog - naglasili su.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaČUDO NEVIĐENO! U Neretvi upecana morska riba! Meštani zabrinuti, šta se dešava sa ledenom rekom? (VIDEO)
Golub ćukan u Neretvi i fotografija Mostara
Bosna i HercegovinaNOVI SNIMAK IZ MOSTARA! Mladić skočio sa mosta mortus pijan! Njemu je sve to bilo ekstremno zabavno, a deca umalo da nastradaju! (FOTO/VIDEO)
skok.jpg
Bosna i HercegovinaOGLASIO SE LUKA KOJI JE DOBIO BATINE U MOSTARU: Skočio sa starog mosta, tukli ga dok je još bio u vodi! Ovo je njegova poruka za sve (FOTO/VIDEO)
Luka Bont.jpg
Bosna i Hercegovina"AKO PUKNE BRANA NA NERETVI, ČEKA NAS KATASTROFA" Dramatična poruka iz Sarajeva: Ne smemo ni zamisliti šta bi se dogodilo, NESTAĆE NASELJA SVE DO JADRANA
x01 EPA Nidal Saljic.jpg