Služba za poslove sa strancima, na osnovu prikupljenih operativnih informacija, dobila je informaciju da su dva državljanina Ruske Federacije sa teritorije Čečenije ušla na teritoriju BiH i da su proterana.

Navedene osobe su označene kao bezbednosno interesantne i povezane su sa terorizmom, zbog čega predstavljaju potencijalnu pretnju po nacionalnu bezbednost.

U saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom, sprovedena je hitna i koordinisana operativna akcija sa ciljem lociranja i stavljanja pod nadzor navedenih lica.

Operativnim radom, oni su su veoma brzo identifikovani i pronađena na području Sarajeva, nakon čega im je, u skladu sa važećim propisima, izrečena mera nadzora i određena za smeštaj u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Nakon završetka svih zakonom propisanih procedura, 17. oktobra 2025. godine, oni su udaljeni sa teritorije BiH.

Služba za poslove sa strancima će u narednom periodu, u saradnji sa nadležnim bezbednosnim agencijama, nastaviti da preduzima sve zakonom propisane mere i radnje, sa ciljem očuvanja nacionalne bezbednosti i zaštite građana, javlja Kliks.

(Kurir/SrpskaInfo)

